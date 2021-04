Andrea Zenga: “Dopo tanti anni auguri semplicemente al mio papà”. La risposta di Walter

In tv hanno recuperato il loro rapporto e ora l'ex portiere e il figlio si scambiano messaggi sui social come non avevano mai fatto

Eva A. Provenzano

La loro storia, per chi ha seguito il Grande FratelloVip, è nota. È la storia di un padre separato e di un figlio che non è cresciuto con lui. Walter Zengae Andrea si sono ritrovati dopo tanti anni di lontananza anche grazie alla tv e il loro rapporto è cambiato.

Si è notato anche ieri quando il secondo dei figli avuti da Roberta Termali ha scritto per lui un post per il compleanno dell'ex portiere dell'Inter.

"Dopo tanti anni non faccio gli auguri al campione e al mito, ma semplicemente al mio papà. Tanti auguri", il messaggio di Andrea, accompagnato da un cuoricino. La risposta arriva dalle storie di Instagram di Walter Zenga: "Non esiste campione, non esiste mito. Ci siamo solo noi!".