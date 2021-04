Zenga compie 61 anni, gli auguri del club nerazzurro: “Talento e passione per l’Inter”

Oggi l'Uomo Ragno compie 61 anni. Il messaggio di auguri da parte del club nerazzurro

Walter Zenga, leggenda dell'Inter, oggi compie 61 anni. Per l'Uomo Ragno è arrivato un lungo messaggio di auguri da parte del club nerazzurro. "Quella di Zenga è una storia che intreccia talento, passione e un appuntamento con il destino che ha una data ben precisa, il 1971, quando Walter entra nel mondo nerazzurro per diventare uno dei più grandi portieri della storia. Ecco il destino e il talento...e poi c’è la passione, per il calcio e per l’Inter".