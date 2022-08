Zenga: “Difensore Inter? Non capisco il no di Zhang, ovvio che serva. Dovrebbero dirgli…”

Negli studi di Sky Sport dopo Inter-Cremonese, Walter Zenga ha sottolineato la necessità per i nerazzurri di acquistare un difensore centrale

Negli studi di Sky Sport dopo Inter-Cremonese , Walter Zenga ha sottolineato la necessità per i nerazzurri di acquistare un difensore centrale come sostituto di Ranocchia:

"Non c'è da insistere, è ovvio che manchi un difensore all'Inter. Da fuori a volte è difficile capire il perché di certe decisioni, sono davvero stupito per il fatto che Zhang non abbia dato l'ok ad Acerbi. Dovrebbero fargli capire che il difensore serve eccome e di parlare con l'allenatore, visto che numericamente ne manca uno".