Inzaghi: “Vittoria matura, troppo caos dopo Lazio-Inter. Voglio un difensore, ci serve assolutamente”

Più contento per il risultato o preoccupato per qualche disattenzione?

“Sono molto felice, vinta una partita non semplice con una squadra che ha raccolto meno di quel che meritava, i ragazzi sono stati bravi a vincere una gara importante per noi”.

“È entrato bene, hanno fatto benissimo tutti, anche chi è subentrato. Correa era affaticato sui due flessori, non penso sia un problema. Brozo aveva ricevuto una botta, non dovrebbero però esserci problemi”.

Non riuscire a far male all’avversario senza profondità?

Come vi sentite come gruppo?

"Non ha risentito tanto il gruppo, ha lottato fino all'ultimo per lo scudetto, abbiamo vinto due trofei. Sappiamo gioie e delusioni ecco, ma abbiamo vinto due trofei che mancavano da più di 12 anni. Non mi soffermerei troppo a pensare al Milan e allo scudetto. Le aspettative all'Inter son sempre altissime, si è parlato tanto e forse troppo, ma mi fa piacere, mi carica. Ho sentito tante critiche dopo la Lazio, contro una squadra molto, molto forte. Serviva più cattiveria, determinazione e aggressività. Si è fatto tanto rumore, l'abbiamo analizzata e abbiamo fatto una partita matura".

"Dà energia vincere, ma non significa nulla. È presto per vedere la classifica. Stasera ho visto la reazione di una squadra matura, gli impegni sono tanti".

"Di Gosens io non so nulla, sono più che altro preoccupato perché ho detto che ci manca un difensore centrale. Di difensore ho solo de Vrij, ho riferito a chi dovevo, sto aspettando un centrale. Abbiamo un ragazzo bravissimo che deve crescere, Fontanarosa, ma non era titolare in primavera. Ho bisogno di mettere un giocatore in più. La società sa tutto, sa la questione, sa che abbiamo bisogno di aggiungere un giocatore perché in difesa mi servono 6 uomini e ora ne abbiamo 5".