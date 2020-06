TS – Tonali, Cellino punta all’asta Inter-Juve: si parte da 50 mln. Zenga: “Se Nainggolan resta…”

La prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 16 giugno 2020 riporta un’intervista a Walter Zenga, allenatore del Cagliari: “Se Ninja resta, mi bacio i gomiti”, le parole dell’ex portiere nerazzurro sul futuro di Radja Nainggolan, in prestito (secco) ai sardi dall’Inter. La copertina è dedicata a Napoli-Juventus, “finale da 1.335 milioni” per “una coppa miliardaria”. “Intanto Cellino punta all’asta fra Inter e Juve per Tonali: si parte da 50 mln. Il presidente del Brescia: ‘No elemosine'”.