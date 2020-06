Siparietto Totti-Nainggolan su Instagram: “Vuoi tornare alla Roma?”. La replica del belga

A Roma segnalano una chat Instagram di Totti con le figlie nella quale è intervenuto Radja Nainggolan. Il giocatore dell’Inter avrebbe scherzato con l’ex capitano giallorosso che gli ha chiesto: “Vuoi tornare a Roma o no?”. Il giocatore, che sta recuperando da un infortunio e sarà in prestito al Cagliari fino a fine stagione, non ha tardato a rispondere: “Mi vieni a prendere tu?“. Replica di Totti: “Io non ci sto più alla Roma” e controreplica con battuta finale del centrocampista: “Da te farei pure il giardiniere”.

(Fonte: forzaroma.info)