Inter, Zhang ha deciso di limitare le presenze in sede: dipendenti a casa. Appiano chiuso oggi

Non solo i rinvii delle gare, l’emergenza Coronavirus ha colpito le società di Serie A anche nei dipendenti e molti club hanno deciso oggi di non far lavorare per evitare problematiche.

“Stadi chiusi ma non solo. Gli effetti del coronavirus sulla Serie A, e in particolare su Inter, Milan e Juve, si sentono pure lontano dai campi. In casa Inter il presidente Steven Zhang (che a inizio febbraio aveva donato alla città di Wuhan 300 mila mascherine ad uso medico) ha deciso che oggi nella sede di viale della Liberazione le presenze saranno limitate al massimo. In soldoni, il club nerazzurro ha detto ai dipendenti di restare a casa a meno che non ci siano scadenze improrogabili. Il centro sportivo di Appiano Gentile sarà chiuso. Nessuna novità rispetto al programma normale, però, perché il giorno di riposo per la squadra di Antonio Conte era previsto da tempo, al di là dell’emergenza coronavirus”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Anche il Milan si è attivato, in linea con le direttive ministeriali e la Regione Lombardia. Oggi tutti i dipendenti di Casa Milan potranno operare in regime di smart working. Verranno quindi evitate attività o impegni di carattere collettivo. Tutte le aree

del club saranno presidiate e monitorate, compresi i centri di allenamento, con ulteriore incremento dei parametri sanitari. I dipendenti quindi, se lo vorranno, potranno lavorare da casa: sarà una libera scelta. E oggi lo «store», le biglietterie e il Museo di Casa Milan resteranno chiusi. Sospese inoltre visite e tour allo stadio di San Siro, chiuso anche il Museo. La stessa decisione è stata presa anche dalla Juventus, che ha recepito le decisioni di Ministero e Regione Piemonte. Sino a sabato, quindi, rimarrà chiuso lo Juventus Museum e saranno sospesi anche gli Stadium Tour dentro l’Allianz”, aggiunge il quotidiano.