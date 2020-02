Inter, Zhang a Moratti: “Mi ha cambiato la vita. Continuerò a scrivere questa storia gloriosa”

Massimo Moratti, ospite di ‘Che tempo che fa’ su Rai Due, ha ricevuto all’inizio dell’intervista un messaggio da Steven Zhang. Queste le parole del presidente dell’Inter rivolte ad uno dei suoi predecessori: «Caro Massimo, ci sono un milione di cose che vorrei condividere con lei ma in questo breve messaggio vorrei ringraziarla per avermi aiutato ad entrare nel mondo nerazzurro che ha completamente cambiato la mia vita. Le persone dentro al club, attorno e fuori dal club e specialmente me stesso. Voglio renderla orgogliosa sperando di non deluderla mai. Continuerò a scrivere questa storia gloriosa. Senza dubbio continueremo a combattere e non ci arrenderemo mai. Forza Inter».