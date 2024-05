"Steven Zhang, già condannato per i 320 milioni non restituiti a China Construction Bank, non è riuscito a onorare i 385 milioni di debito con Oaktree. È recidivo, evidentemente: in gergo si dice un “cattivo pagatore” (da qui i problemi con Pimco). Se l’esito della causa intentata a Hong Kong (e recepita dal tribunale di Milano), gli ha impedito di lasciare la Cina dall’estate scorsa, il debito non saldato con il fondo californiano gli costerà l’Inter, a meno - ripetiamo - che nell’ultimo giorno disponibile vengano ribaltati gli scenari. Un finale indecoroso di un’era che comunque ha portato in dote 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe".