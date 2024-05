In occasione di Inter-Lazio, San Siro, vestito a festa per lo scudetto, si è mostrato sostanzialmente indifferente nei riguardi di Steven Zhang

In occasione di Inter-Lazio, San Siro, vestito a festa per lo scudetto, si è mostrato sostanzialmente indifferente nei riguardi di Steven Zhang e della situazione societaria. A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport:

"L'Inter è ad un passo dal cambiare proprietà? La reazione del popolo nerazzurro, presente a San Siro, è stata di sostanziale indifferenza. Ieri, c’era solo voglia di festeggiare e celebrare ancora una volta gli eroi di uno scudetto straordinario. Vero che sugli spalti di San Siro è apparso uno striscione con la scritta «Grazie Steven» e l’elenco dei trofei vinti durante la sua presidenza. Ma non ci sono state altre manifestazioni o cori per Zhang junior. Appunto, come se, in qualsiasi caso, non dovesse cambiare nulla".