TS – Zhang, 10 mesi per non perdere il controllo su Suning: il tempo stringe

Il colosso industriale cinese rischia di passare nelle mani del governo di Pechino: gli attuali accordi scadono il primo aprile 2022

Le difficoltà finanziarie del gruppo Suning non sono finite: secondo quanto emerso dalla Cina, la famiglia Zhang avrebbe meno di un anno per restituire i prestiti ricevuti dal governo di Pechino, o perderanno il controllo sulla propria creatura. Così scrive Tuttosport: "La famiglia Zhang ha dieci mesi di tempo per mantenere il controllo di Suning. È quanto emerge dalle notizie diffuse da alcuni media cinesi di informazione finanziaria, tra i quali i siti Sina.com e Caixin. In queste cronache dal Paese asiatico viene svelato un dettaglio sull'accordo concluso nelle scorse settimane dalla proprietà dell'Inter con la provincia di Jiangsu. L'intesa prevedeva che un fondo pubblico (New Retail) acquistasse per circa 400 milioni di euro il 5,59% della holding di controllo della multinazionale di Nanchino. [...] Il risvolto negativo è che Zhang Jindong si è impegnato a riacquistare queste azioni entro il 1° aprile 2022 alla stessa somma, più un interesse pari al 3,85% (di fatto quindi si tratta di un maxi-prestito). Altrimenti il fondatore di Suning potrebbe perdere il controllo della sua creatura che finirebbe così in mano statale. Fonti dell'azienda, citate dai media cinesi, sostengono che invece questa operazione non comporterà conseguenze negative sul controllo della famiglia Zhang. Alla luce di questa complessa situazione finanziaria, acquista sempre più rilevanza l'investimento di Oaktree Capital a favore dell'Inter. Una tutela preziosa di fronte agli ostacoli di Suning in patria".