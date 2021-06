Alex Teixeira attacca Suning: “Spero che l’Inter non faccia la fine dello Jiangsu”

Dopo lo sfogo di Eder, anche Alex Teixeira attacca Suning. L’altra stella dell’ormai defunto Jiangsu ha apertamente criticato l’operato della famiglia Zhang su WeChat: “Spero che all’Inter non succeda quello che è...

Dopo lo sfogo di Eder, anche Alex Teixeira attacca Suning. L'altra stella dell'ormai defunto Jiangsu ha apertamente criticato l'operato della famiglia Zhang su WeChat: "Spero che all'Inter non succeda quello che è capitato al Jiangsu la proprietà ha fatto questo nella città di Nanchino, dove ha sede Suning. Mi auguro davvero che non succeda anche a Milano alla squadra nerazzurra. Non hanno lasciato senza soldi solo noi giocatori, ma anche 60 dipendenti del club, gente che lavorava seriamente finita a casa senza stipendio".