Gds – Zhang-Inter: mai nessun presidente campione così presto. Prima di Steven…

In caso di scudetto Steven Zhang sarà campione di Italia prima dei 30 anni, nessun altro presidente nerazzurro dal Dopoguerra era stato tanto precoce

L'Inter si appresta a tagliare il traguardo più importante: la vittoria del campionato. I nerazzurri sono ormai a un passo dallo scudetto che al momento dista solo 4 punti. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , in caso di scudetto Steven Zhang sarà campione di Italia prima dei 30 anni, nessun altro presidente nerazzurro dal Dopoguerra era stato tanto precoce. "Anzi, ha scavato una voragine generazionale: alle sue spalle Ernesto Pellegrini che con l’Inter dei record 1988-89 vinse a 48 anni e il mitico Angelo Moratti che all’epoca del primo titolo col Mago Herrera ( 1963) di anni ne aveva 53", si legge sul quotidiano.

"Il 26 ottobre 2018, due anni e sette mese fa, Steven prendeva i galloni da presidente e iniziava la lunga semina che ora dà i frutti. In questo tempo targato Suning, prima dell’ultima inversione a U, l’Inter ha cambiato sede, logo, ambizioni e misura. Il terremoto dell’ultimo anno ha frenato l’espansione, ma non ha impedito questo primo successo cinese, precoce per gli standard interisti: prima di Steven, i più veloci presidenti a vincere uno scudetto erano stati Fraizzoli nel 1971, tre anni dopo l’insediamento, e Pellegrini dopo oltre cinque".