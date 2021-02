SM – Inter, Zhang risponderà a Bc Partners dopo il derby: offerta sale

Sport Mediaset rivela le ultime novità sulla trattativa tra la famiglia Zhang e il fondo londinese Bc Partners

Da una parte il campo con il primo posto in classifica dopo il successo sulla Lazio e il derby di Milano alle porte con la sfida al Milan in programma domenica alle 15, dall'altra la questione societaria con il tempo che stringe e la famiglia Zhang che deve dare una risposta al fondo inglese Bc Partners .

Sport Mediaset rivela le ultime novità sulla trattativa: "Steven Zhang, che manca dall'Italia da poco prima del derby d'andata di ottobre, prende tempo e aspetta il risultato del derby per dare una risposta a Bc Partners. Il fondo londinese, dopo aver alzato l'offerta a 800 milioni, è pronto a inserire bonus a rendimento per avvicinarsi al miliardo chiesto da Suning, che nel frattempo sta cercando un finanziamento dal fondo Bain Capital dal almeno 200 milioni per non essere costretto a vendere l'Inter nel suo momento migliore".