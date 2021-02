Sky – Inter, verso il derby: Vidal potrà esserci, ma Eriksen rimane il favorito

Il cileno potrebbe recuperare in vista del derby, ma Christian Eriksen è in vantaggio per una maglia da titolare

Gianni Pampinella

In vista del derby di domenica, Antonio Conte potrebbe avere a disposizione Arturo Vidal. Secondo quanto riporta Sky Sport, il cileno ieri ha lavorato a parte ma con il Milan potrà esserci. Importante saranno gli allenamenti di domani e sabato.

Il centrocampista parte più indietro viste le sue condizioni non ottimali, mentre Eriksen sta attraversando un buon momento di forma. Il danese rimane il favorito per una maglia da titolare.

(SKy Sport)