L'accordo tra la famiglia Zhang e il fondo americano Pimco ha una prima conseguenza: la proprietà dell'Inter non passa di mano. Niente cessione a Oaktree, e possibilità di programmare il futuro prossimo con più serenità. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "La strada è ampiamente tracciata, ampiamente percorsa da settimane vien da dire. Ed è quella che Zhang ha cercato fin dal primo momento. Ovvero tenersi il più possibile le mani libere con un orizzonte temporale ampio davanti a sé, non il semplice rinnovo per soli 12 mesi proposto inizialmente da Oaktree. La nuova scadenza, 2027, consente al presidente di prendere tempo e ragionare sul futuro del club senza pressioni.

Siamo alla vigilia di una stagione in cui il fatturato della società - ovvero quello del bilancio che scadrà nel giugno 2025 - è destinato evidentemente a salire toccando cifre record, grazie ai maggiori introiti garantiti dalla Champions League e soprattutto dal futuro Mondiale per club. Poi, certamente, resta sempre valido il discorso per cui lo scenario di una futura cessione del club non può essere tolta dal tavolo, a fronte di un compratore che valuti il club almeno 1,2 miliardi di euro. Ma non è questa, l'attualità. Zhang è dentro l'Inter e vuole restarci, come ha fatto capire anche pubblicamente dopo la vittoria dello scudetto. Il club è diventato una questione di famiglia".