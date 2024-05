Ora che il futuro societario dell'Inter - in attesa di comunicati ufficiali - appare più delineato, grazie all'accordo con il fondo americano Pimco, la dirigenza nerazzurra può passare ai fatti per quanto riguarda il tema rinnovi, dopo mesi di contrattazioni. I vertici di viale della Liberazione puntano a blindare quanto prima 3 colonne della squadra: Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, allenatore, capitano e vice capitano. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "La definizione del finanziamento con Pimco di fatto sbloccherà il lavoro dei dirigenti. Che certo in questi mesi non sono rimasti fermi. Il riferimento è soprattutto ai rinnovi di contratto. I discorsi con il tecnico Simone Inzaghi, con capitan Lautaro e con Barella sono stati già intavolati. Ma per le firme serviva aspettare la soluzione della vicenda societaria. Adesso si può".