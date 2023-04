Repubblica – Zhang a Empoli vestito da “rapper”, fermato all’ingresso perché non riconosciuto

Con la vittoria contro la Juventus, l'Inter si è assicurata la finale di Coppa Italia, la seconda consecutiva per i nerazzurri. Un grande risultato sportivo, ma anche economico: oltre ai 7 milioni che garantisce la partecipazione alla partita di Roma del 24 maggio, infatti, sono da considerare sicuri anche i 5 milioni per chi, come l'Inter, parteciperà alla prossima Supercoppa Italiana (con nuova formula) in Arabia Saudita.

"... Nel frattempo non può nemmeno consolarsi (la Juventus, ndr) col minimo garantito dei 5 milioni di euro della Supercoppa d’Arabia. Andranno all’Inter, che attende di conoscere il nome dell’altra finalista di Coppa Italia tra la favoritissima Fiorentina e la Cremonese. Il saldo economico, consolidato anche dai 5 milioni di questo incasso, farà un po’ sorridere il presidente Zhang, dato il periodo di cause giudiziarie cinesi e contrattempi vari: domenica scorsa a Empoli non era stato riconosciuto, all’ingresso in tribuna, per via dell’abbigliamento stile rapper".