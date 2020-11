TS – Real-Inter, Zidane scommette ancora su Vazquez: fuori Modric, la sorpresa può essere…

“Una finale dietro l’altra“. Così Tuttosport definisce il percorso complicato – dopo un inizio deludente – del Real Madrid, che questa sera ospita l’Inter al Di Stefano di Valdebebas. Zidane dovrà rinunciare a Eder Militao, positivo al tampone, e non potrà contare sui vari Carvajal, Ordiozola e Nacho, oltre ad Odegaard, fuori dalla lista Champions.

Il francese scommette ancora una volta su Lucas Vazquez, mentre dovrebbe restare fuori Modric e Vinicius: a centrocampo giocano Valverde, Casemiro e Kroos, mentre in avanti tocca al tridente formato da Asensio, Benzema e Hazard. Per il quotidiano la possibile sorpresa dell’ultima ora potrebbe essere proprio Vinicius, con Zidane pronto a cambiare qualcosa per stupire tutti.