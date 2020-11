UFFICIALE – Real Madrid, Zidane perde Militão: è positivo al Covid

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Real Madrid ha annunciato che Eder Militão è risultato positivo al Covid_19 dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato nella mattinata di ieri.

Una brutta tegola, per Zidane, che aveva riaccolto in squadra il giocatore dopo un precedente infortunio. Militão, dunque, sarà con ogni probabilità indisponibile per la gara di Champions League contro l‘Inter in programma domani a Valdebebas. Il resto del gruppo squadra e dello staff tecnico, specifica il Real Madrid, è risultato negativo.