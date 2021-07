Zielinski: “Scudetto col Napoli? E’ un sogno per tutti noi, daremo il massimo”

Le parole del centrocampista: "Mi sento pronto a guidare tutto il mio possibile per la squadra, vincere lo scudetto è un sogno per noi tutti"

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha risposto ad alcune domande poste dai tifosi azzurri a Dimaro, dove la squadra di Luciano Spalletti si trova in ritiro, ha parlato così della possibilità di vincere lo scudetto della prossima stagione: "Mi sento pronto a guidare tutto il mio possibile per la squadra, vincere lo scudetto è un sogno per noi tutti e spero che con i gol cercherò di dare il massimo. Raggiungere quell'obiettivo sarebbe il massimo per tutti a Napoli".