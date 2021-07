Inter, De Vrij: “Scudetto? Il gruppo c’è, vogliamo confermarci. Inzaghi? Contentissimo”

Le parole del centrale a Inter TV: "Ritrovare il mister è stato molto bello, mi sono trovato molto bene alla Lazio con lui: sono molto contento"

Stefan De Vrij, centrale nerazzurro, ha concesso un'intervista ai microfoni di Inter TV. Queste le sue dichiarazioni in vista della nuova stagione, che i ragazzi di Simone Inzaghi affronteranno da campioni d'Italia in carica: "Ritrovare il mister è stato molto bello, mi sono trovato molto bene alla Lazio con lui: sono molto contento del suo arrivo. Essere campioni d'Italia è una cosa bellissima, ce la siamo goduti: ora però comincia la nuova stagione, vogliamo confermarci e lavoriamo per farlo.