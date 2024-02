"Non solo l’addetto al VAR (Mazzoleni) non è intervenuto - come aveva fatto Marini con Aureliano - richiamando l’arbitro Guida a rivedere l’azione essendoci gli estremi - così ci avevano spiegato la volta scorsa - del rigore per “comportamento imprudente” del portiere della Roma; ma la stessa DAZN, sia in telecronaca sia nel corso della trattazione post-partita, si è ben guardata dal prendere in considerazione l’azione come se l’episodio in questione (Rui Patricio che esce di pugno, anticipa Pavard, respinge il pallone e subito dopo colpisce alla testa l’interista) non fosse mai avvenuto. Eppure, e le immagini che anche qui vi ripropongo lo confermano, parliamo di due azioni dalla dinamica perfettamente uguale: portiere e avversario che saltano su una palla alta, il portiere che di pugno respinge il pallone anticipando per poche frazioni di secondo il colpo di testa dell’attaccante, il pugno del portiere che va poi a colpire inevitabilmente il volto dell’avversario che stramazza a terra dolorante", ha puntualizzato Paolo Ziliani sui social.