Ziliani ricorda Simoni: “Un giorno raccontò di Ceccarini: con tutto quello che gli aveva fatto…”

“Il Clark Kent del calcio italiano. Educato, mansueto, riflessivo. Un gentiluomo”. Paolo Ziliani ricorda così Gigi Simoni sulle pagine del Fatto Quotidiano. Juventus-Inter del 1998 rimane la ferita più grande nella sua carriera. Ziliani riporta cosa gli aveva raccontato l’ex allenatore dell’Inter: “Ceccarini fece quel che tutti ricordano, eppure in tribunale io gli feci anche guadagnare dei soldi. Lui aveva fatto causa alla Gazzetta per diffamazione; mi chiesero se potevo dire che si fosse venduto la partita e io questo, non avendone le prove, non avrei potuto affermarlo. Così dissi che potevo solo giudicare le azioni che avevo visto, e giudicarle male. Alla fine vinse la causa e ottenne un risarcimento. Con tutto quello che m’aveva fatto…“

(Il Fatto Quotidiano)