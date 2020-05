Simoni, tantissimi alla camera ardente. La moglie: “Affetto commovente”

Gigi Simoni è stato un grande uomo, oltre che grande allenatore. E la testimonianza di tutto ciò risiede non solo nel cordoglio arrivato dal mondo del calcio alla notizia della scomparsa dell’ex tecnico dell’Inter, ma anche nell’affetto con cui tantissime persone si sono presentate oggi alla camera ardente di Pisa.

Come riportato da gazzetta.it, infatti, decine di pisani hanno voluto rendere omaggio all’ex allenatore nerazzurro (capace di portare, sotto la gestione Anconetani, due volte il Pisa in Serei A). La testata riporta anche le parole della moglie di Simoni, Monica:

“Gigi ha trasmesso l’equilibrio e la pacatezza nell’affrontare la vita: è l’eredità più bella per Leonardo che somiglia moltissimo a suo padre e che da lui ha imparato che si possono ottenere grandi risultati anche senza urlare ma sfruttando le proprie capacità e competenze. L’affetto che riceviamo da ogni parte d’Italia – ha aggiunto la moglie di Simoni – da tifosi di ogni squadra, grandi campioni come Bergomi e Pablo Simeone, o presidenti, come Massimo Moratti, che ci è sempre stato vicino in questi mesi, ci conforta tantissimo e ci allevia il dolore per una perdita enorme. Speriamo di poter regalare a Gigi il tributo che merita nel ‘suo’ stadio: l’Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. Vorremmo farlo ai primi di giugno quando sarà possibile spostarsi da una regione all’altra“.

(Fonte: gazzetta.it)