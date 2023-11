Che tipo di partita si aspetta domani sera?

"Non so che partita salterà fuori, si tratta di due contendenti per lo scudetto. C'è molto equilibrio, credo che sia giocabile per entrambi, anche se l'Inter ha dimostrato di avere qualcosa in più. Il risultato è aperto a tutto e nella singola gara ogni singolo episodio può cambiare le sorti della partita stessa".