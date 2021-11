Zoff: “Non escludo la Juve dalla lotta al titolo, ma è dura perché ci sono…”

L'ex portiere azzurro va controcorrente e crede che i bianconeri possano lottare per lo scudetto

Intervistato da Juvenews, Dino Zoff ha parlato di Juventus-Atalanta. L'ex portiere azzurro va controcorrente e crede che i bianconeri possano ancora lottare per lo scudetto: "I 3 punti permettono tante cose. Per vincere lo Scudetto però non basta vincere solo questa gara. Non la escludo ancora dalla lotta al titolo ma è molto dura perche ci sono squadre di pregevole fattura ed è difficile recuperare terreno".