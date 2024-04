Ha visto Roma-Milan? — «Partita anomala, l’espulsione ha costretto la Roma a difendersi un po’ ma sempre controllando. I problemi del Milan s’erano già visti contro il Sassuolo».

Merito di De Rossi? — «Io credo nei numeri: visto dove ha preso la Roma, e dove l’ha portata, direi che ha grandi meriti. Non so in concreto cos’abbia fatto, ma non è giusto dire che l’ha resa più offensiva, perché attaccare non significa vincere: ha dato equilibrio».

L’Atalanta ha fatto l’impresa. — «Clamoroso eliminare il Liverpool. Per la verità loro avevano avuto diverse occasioni in casa, ma il 3-0 non ammette alibi».

Il solito discorso difensivisti contro giochisti… — «Per qualcuno era difensiva anche l’Italia di Bearzot. Mi trovi un Mondiale in cui una squadra ha segnato tanti gol su azione. Ma Bearzot non godeva della benedizione di tutta la stampa e allora… Solo lui poteva fare quella cosa in quel contesto».

Vincevamo sempre la Coppa Uefa, poi niente. Perché? — «Non è che la sottovalutiamo, è che non ci riusciamo, gli altri sono cresciuti. Ma questo potrebbe essere l’anno buono».

Siamo favoriti? — «Roma e Atalanta hanno grandi chance, come la Fiorentina in Conference. Non conosco benissimo il Leverkusen, ma Alonso sta facendo un bel lavoro: se non giochi bene non vinci tanto».

(Gazzetta dello Sport)

