Zola: “L’Inter mi sta impressionando per qualità di gioco e risultati. La Juve è…”

Su Inter e Juve

"L'Inter sta dando qualcosa in più non solo in termini di risultati e continuità ma anche per qualità del gioco. Una squadra che ha finito in grande crescendo l'anno scorso e quest'anno si sta riconfermando. E' la squadra che mi ha più impressionato, altre squadre come il Milan hanno fasi alterne ma è una squadra importante. La Juve è l'immagine del pragmatismo ma è una forza importante e merita rispetto"