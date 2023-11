Bonan su Mazzarri: “Può essere l’ultimo treno. Questo Napoli rispetto al suo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato così di Mazzari, che è diventata l'opzione più calda per il Napoli che cerca un sostituto dopo l'esonero, ormai solo da ufficializzare, di Rudi Garcia:

"Per Mazzarri il Napoli è l'ultimo treno, questo Napoli è superiore al Napoli allenato da Mazzarri qualche anno fa. Aveva fatto un ottimo lavoro già allora. Garcia ha tolto la chiesa al centro del villaggio, la sua capacità di fare gioco, ha perso il filo del gioco, ha smesso di essere quel Napoli lì ed è diventato un ibrido. Il prossimo allenatore del Napoli deve rimettere la chiesa al centro del villaggio, far ritrovare quel divertimento, quel gioco. Il Napoli di Garcia non ha vinto e ha perso il sorriso"