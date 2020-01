VIDEO FCIN1908 / Ausilio: “Tifosi abbiano fiducia nell’Inter. Mercato? Se potremo…”

Piero Ausilio, tornato dal blitz a Londra, è stato intercettato all’aeroporto da Fcinter1908: “Nessuna novità. I tifosi devono avere fiducia in quanto fa la squadra e in questi ragazzi che hanno cercato di fare il meglio e lo hanno dimostrato in tutte queste partite. Qualche aggiornamento? Non ci sono. Fiducia per questi due giocatori? Fiducia in generale e non solo per questi due giocatori, fiducia nel lavoro che stiamo facendo e nel lavoro che stiamo facendo con allenatore e giocatori. La cosa più importante è questa ed è quella che vale per l’Inter. Se potremo migliorare ancora di più questa squadra lo faremo. Le parole di Conte su idee brillanti e pochi soldi? Sono sempre d’accordo col nostro allenatore”.