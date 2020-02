E’ bastato poco per colorare la fredda atmosfera di Razgrad di nerazzurro. I tifosi dell’Inter Club Bulgaria hanno avuto modo di incontrare il vice presidente Javier Zanetti. L’occasione è la partita di andata dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets. Cori e foto insieme all’ex capitano, un modo per far sentire a casa la squadra interista. “È sempre un piacere incontrare gli amici dell’Inter Club in tutta Europa!“, ha scritto Pupi.