VIDEO / Calciomercato Inter, obiettivo Zielinski: numeri, caratteristiche e curiosità

Classe 1994, in azzurro dal 2016, Piotr Zielinski è uno dei giocatori più rappresentativi del club di De Laurentiis. Il suo contratto, però, è in scadenza nel 2024 ed è finito nel mirino dell'Inter per il calciomercato estivo a parametro zero. Guarda il video con tutte le curiosità e caratteristiche sul suo personaggio