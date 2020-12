«Se posso prenderlo, da direttore sportivo, perché non dovrei prendere un grande giocatore. Se posso perché non dovrei prendere Eriksen? Perché l’allenatore non lo vede e gli preferisce Vidal. Perfetto l’ha preso ma non sta facendo bene assolutamente. Questa è la realtà dei fatti. Diciamo che Eriksen non è adatto a lui, ha voluto il cileno che sta però facendo male». Antonio Cassano si è espresso così sui due giocatori dell’Inter.