VIDEO / Guarda il clamoroso k.o. del Liverpool col Bournemouth

Il Liverpool affonda contro il Bournemouth

Clamoroso al Vitality Stadium. Dopo aver segnato 7 gol al Manchester United domenica scorsa e 9 nella gara d’andata al Bournemouth padrone di casa e ultimo in classifica, il Liverpool non ne segna nemmeno uno alla peggior difesa della Premier. Anzi, incassa un clamoroso 1-0 che ferma la sua rincorsa al quarto posto che vale un pass per la prossima Champions. I Reds non avevano preso gol nelle 5 precedenti partite, ma sono andati sotto per una serie di errori difensivi al 28’ in uno dei due tiri in porta del Bournemouth. Di Billing il gol partita