Antonio Conte ha parlato di Barella e Sensi, nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bologna. “Sensi non è recuperato e non è a disposizione, per quanto riguarda Barella può e deve migliorare. Sa benissimo che lui ha dei margini di miglioramento, sa dove lavorare e dove può migliorare e lo può fare benissimo anche perché è molto giovane, rimanendo umile e con i piedi per terra, sapendo che il lavoro è l’unico modo che ti aiuta per migliorare”.

Ecco il video.