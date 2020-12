VIDEO / Conte: “Critiche? Ci siamo tappati le orecchie. Col Bologna l’anno scorso mi sono…”

Dopo le vittorie contro il Sassuolo e in Champions League, il tecnico Antonio Conte ripensa con rammarico alla partita giocata contro gli emiliani lo scorso anno. Domani i nerazzurri affronteranno in casa la squadra di Sinisa Mihajlovic. Conte ha parlato anche delle critiche ricevute:

“Ci siamo tappati le orecchie, abbiamo pensato solo a giocare e a fare del nostro meglio. L’anno scorso abbiamo perso una partita in maniera incredibile, vincevamo 1-0, partita dominata, espulsione e poi rigore sbagliato da noi prendendo gol in contropiede. Una partita che mi ha fatto arrabbiare molto, era difficile dare una spiegazione. Il Bologna è una squadra determinata e forte, ha avuto una settimana di tempo per preparare una sfida così, dovremo fare molta attenzione ma vogliamo dare continuità al nostro percorso”.