Conte: “Potevamo essere molto più cattivi. Bisogna dire che Ospina è stato il migliore in campo”

Rammarico per l’Inter che non è riuscita a trovare nel secondo tempo la via del gol che avrebbe consentito ai nerazzurri di approdare in finale di Coppa Italia. Lo sottolinea anche il tecnico Antonio Conte:

“Se per cinismo intendiamo la cattiveria potevamo essere molto più cattivi. Abbiamo creato tantissimo e raccolto solo un gol. Bisogna sottolineare che Ospina è stato il migliore in campo, ha fatto interventi incredibili e ha fatto anche assist per il loro gol. Una prestazione fantastica.