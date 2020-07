Verona-Inter, Conte vuole premiare Sanchez. Tocca a lui con Lukaku? Ballottaggio in mediana

Dopo la sconfitta col Bologna a San Siro, l’Inter deve rialzare la testa questa sera contro il Verona per cercare di riavvicinarsi alla vetta. Lazio e Juve hanno perso, la squadra di Conte ha una buona occasione per avvicinarsi a chi sta davanti e per rispedire indietro l’Atalanta. Per la sfida di questa sera il tecnico nerazzurro ha sciolto quasi tutti i dubbi, tranne il ballottaggio tra Eriksen e Borja Valero, dal quale dipenderà anche il modulo dell’Inter.

In difesa tornano Godin e Skriniar, che rientra dalla squalifica, insieme a De Vrij. A centrocampo Brozovic, Gagliardini e uno tra Eriksen e Borja Valero. Sulle corsie laterali favoriti Candreva e Young. In attacco Lukaku sicuro del posto, al suo fianco Sanchez in vantaggio su Lautaro.