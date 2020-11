VIDEO / Conte: “Pressioni negative? Ero molto preparato, non ci sono vie di mezzo…”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro il Real Madrid in Champions League:

“E’ un dato di fatto che si cerchi sempre di negativizzare tutto, lo sapevamo e ce ne siamo accorti lo scorso anno. Mentalmente ero molto preparato magari altri possono non esserlo, parlo dei ragazzi, ma quando giochi in squadre importanti con questo blasone, devi sapere che è o tutto è bello o tutto è brutto, non ci sono vie di mezzo. Questo ci deve dare maggior forza, per capire che l’unico modo per non andare in pasto a speculazioni e critiche e tanti che chiacchierano e dicono tante cagate è rispondere sul campo. Dobbiamo esser compatti e uniti e far fronte a tutto questo se vogliamo stare all’Inter, altrimenti andiamo in squadre medio basse e viviamo tranquilli”.