VIDEO / Gds: “Inter, torna anche Godin: Conte programma la ripresa. C’è voglia di tornare…”

In questi giorni sono rientrati a Milano tutti i giocatori nerazzurri che erano partiti per tornare dalle proprie famiglie. All’appello manca solo Godin, che, come riporta la Gazzetta dello Sport, rientrerà lunedì. “Ora torneranno a rispettare anche il regime alimentare imposto da Conte. C’è voglia di tornare alla normalità in casa Inter, di riprendere l’attività e di concentrarsi sul proprio lavoro. Appiano Gentile riaprirà i cancelli i primi di maggio come imposto dal nuovo decreto con la speranza che nel frattempo, l’emergenza sia meno pressante e che magari ci possa essere già una data utile per la ripartenza”.