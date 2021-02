Fiorentina-Inter, Conte non fa calcoli: Sanchez con Lukaku, un solo grande ballottaggio

Antonio Conte non intende fare troppi calcoli per la partita di questa sera a Firenze contro la Fiorentina. Nonostante martedì l’Inter sarà impegnata a Torino contro la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, infatti, l’allenatore nerazzurro ritiene fondamentale vincere al Franchi. Ecco perché, secondo Tuttosport, Conte è intenzionato a mandare in campo la formazione migliore:

Inter, Conte non fa calcoli: un solo grande ballottaggio

“L’esterno di sinistra è il ruolo dove Conte potrebbe proporre cambio, con Perisic favorito come titolare rispetto a Young e a Darmian. In attacco il favorito per una maglia da titolare dovrebbe essere Alexis Sanchez – che sarà squalificato contro la Juventus martedì – per un posto accanto a Lukaku dal primo minuto, con Lautaro come seconda opzione. Per il resto la formazione dovrebbe vedere il ritorno di Hakimi a destra, Vidal regolarmente in mezzo con Barella e Brozovic e in difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic“.

