Il Coronavirus ha costretto tutti a restare a casa. E si sprecano i flashmob per far sentire la propria voce all’Italia. Anche Fedez e la Ferragni hanno aperto la finestra di casa e il rapper ha tenuto un mini concerto dal balcone. Tra i vicini c’è anche la famiglia del difensore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio. Enza, la moglie, ha raccontato sui social di aver partecipato allo spettacolo dei Ferragnez in zona Citylife.