È arrivato il giorno di Darmian all’Inter. Il difensore, in arrivo dal Parma, era già promesso sposo nerazzurro dalla scorsa stagione. In mattinata sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto coi nerazzurri. FCINTER1908 ha ripreso il suo arrivo all’Humanitas per la prima parte dei test medici.