VIDEO / Eriksson: “Sono svenuto mentre correvo ed ho scoperto la malattia”

L'annuncio di Sven-Göran Eriksson, ex allenatore tra le altre della Lazio. Lo svedese ha scoperto la malattia mentre correva

"Ho il cancro, mi resta nel migliore dei casi un anno o anche di più, nel peggiore anche meno". Così Sven-Göran Eriksson alla radio svedese P1. L'ex allenatore della Lazio, 75 anni, ha raccontato come ha scoperto la malattia: "Sono collassato improvvisamente mentre facevo una corsa di cinque chilometri, dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un anno".