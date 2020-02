GdS – Inter, si va verso il no a Viviano, ecco quando rientra Handanovic. Conte su Eriksen…

Antonio Conte ha concesso un giorno libero alla squadra dopo la sconfitta contro il Napoli. I suoi torneranno ad allenarsi domani in vista della partita contro la Lazio. Per la gara contro i biancocelesti sorge il dubbio Eriksen. Come spiega La Gazzetta dello Sport: “Ci si chiede se non sia arrivato il momento di impiegarlo dal primo minuto. La Lazio ha un centrocampo muscolare e forse Vecino è il più adatto. Ma il fatto che sia Eriksen l’uomo a dare qualità in più a questa squadra fa sorgere il dubbio“. Lukaku intanto è il giocatore più utilizzato dell’intero campionato. Conte difficilmente ci rinuncia e non avere un vice chiede uno sforzo sempre maggiore al giocatore belga. Si rivedrà di nuovo in campionato Lautato Martinez dopo due giornate di stop e farà coppia con il belga.

Per quanto riguarda la questione portiere, la rosea sostiene che l’Inter va verso il no a Viviano. Con la Lazio e nella prima partita di Europa League contro il Ludogorets giocherà Padelli e Handanovic dovrebbe rientrare con la Samp.