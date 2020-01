VIDEO FCIN1908 / Inter, giornata movimentata: in sede arriva anche l’agente di Asamoah

Una giornata movimentata nella sede dell’Inter di viale della Liberazione a Milano. I dirigenti nerazzurri hanno infatti trovato l’accordo con il Tottenham per l’arrivo di Eriksen, mentre si sono fatti passi avanti e probabilmente decisivi anche per il trasferimento di Politano al Napoli. Ma non solo. Come testimoniato dal video dell’inviato di FCInter1908.it presente sul posto, infatti, nella sede della società si è visto anche Edoardo Crnjar, rappresentante di Kwadwo Asamoah.