Inter, la nuova canzone di Surfa per lo scudetto: ascolta “Doppia Stella”

Non solo Rose Villain, Tananai e Madame. Anche Surfa, noto rapper e blogger grande tifoso dell'Inter, ha dedicato una canzone allo scudetto

Dopo aver pubblicato “Amala Rap Version” per celebrare il Triplete nel 2010 e dopo aver rilasciato “Siamo Noi” nel 2021 per festeggiare il diciannovesimo scudetto, è tornato con “Doppia Stella” brano dedicato alla seconda stella nerazzurra. "Dopo aver fatto già due canzoni sull’Inter, che erano andate molto bene, non volevo farne una terza perché avevo il timore di ripetermi. Dopo la vittoria della doppia stella nel derby, tra Instagram e YouTube mi sono arrivati numerosi messaggi che mi chiedevano di realizzare un nuovo brano sull’inter. Due giorni prima di Inter-Torino, mi trovavo in vacanza fuori Milano, mi è venuta l’ispirazione ed in 3 ore il pezzo era finito. Martedì ho pubblicato la canzone ed in meno di 12 ore aveva superato le 100.000 visite su Instagram (solo di traffico organico). Mi auguro che il brano possa arrivare a qualche calciatore dell’Inter.