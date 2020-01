Victor Moses a breve diventerà un nuovo calciatore dell’Inter. Il giocatore, dopo aver in giornata completato le visite mediche per il suo trasferimento in nerazzurro, è da poco arrivato nella sede dell’Inter accompagnato dal team manager nerazzurro.

In sede, Moses ultimerà le pratiche per il passaggio al suo nuovo club e per firmare il suo nuovo contratto che lo vedrà in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni.