VIDEO / Inter-Shakthar 0-0: si infrange sulla traversa di Lautaro il sogno europeo

MILANO – Fuori da tutto. L’Inter non riesce a superare gli ucraini al Meazza e salutano in un colpo solo Champions League e Europa League. Gara giocata meglio dai ragazzi di Conte che avevano a disposizione un solo risultato, ucraini venuti a Milano a recitare il ruolo che tutti immaginavano, squadra chiusa e arroccata e pronta a ripartire. Manca il guizzo, manca la giocata, mancano gli assoli delle punte e le giocate di qualità a centrocampo. Manca l’uno contro uno, manca la determinazione e la cattiveria sotto porta e ne consegue una giusta eliminazione in virtù di quanto offerto dall’Inter nelle 6 gare di un girono ampiamente alla portata dalle formazione nerazzurra.